Na številnih področjih smo v Sloveniji orali ledino. Sodobni učni pristopi – medpredmetno, timsko poučevanje, učenje učenja, e-izobraževanje in izobraževanje na daljavo – so že dolgo naš vsakdanjik. Na GFP se izobražuje veliko dijakov športnikov. Na daljavo smo poučevali že od leta 2005, zato smo se z zahtevnimi zdravstvenimi razmerami zadnjih let, ki so nam prinesle izobraževanje na daljavo, nekoliko lažje spopadli. Stroka, politika in širša javnost je prepoznala naše kakovostno delo s športniki in po večletnih prizadevanjih smo v šolskem letu 2021/22 lahko prvič vpisali dijake tudi v športni oddelek gimnazije. Tako izobražujemo kar v štirih gimnazijskih programih s splošno maturo.

Na naši gimnaziji pri vseh dijakih gojimo in spodbujamo vrednote, kot so spoštovanje, znanje, odgovornost, inovativnost, podjetnost, miselna odprtost, prijaznost, človeško dostojanstvo, optimizem, strpnost… in tudi preprosto »zdrava pamet«. Dijake opogumljamo, da v sebi poiščejo svoja močna področja – navdušenje nad vrhunskim in rekreativnim športom, umetniško nadarjenost, podjetnost, različne hobije… – in da naj v življenju delajo stvari, ki si jih res želijo in jih osrečujejo, saj bodo samo na ta način uspešni ter zadovoljni tako v svojem poklicu kot življenju.