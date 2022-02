Prešernova gimnazija je v gorenjskem in tudi širšem slovenskem prostoru znana po odličnem delu z dijaki športniki.

Vrhunski športniki Težko je našteti vse naše nekdanje in sedanje dijake, ki nas navdušujejo s športnimi uspehi. Od nosilcev olimpijskih odličij do ostalih izjemnih športnikov: Primoža Rogliča, Petra Prevca, Žana Koširja, Vesne Fabjan, Anžeta Laniška, Anamarije Lampič, Domna Prevca, Štefana Hadalina, Petra Johna Stevensa, Nike Križnar in številnih drugih ter nekdanjih športnikov, danes pa odličnih trenerjev – Grega Žemlje in Roberta Hrgote. Že več kot desetletje smo edina strokovna gimnazija v Sloveniji s športnim oddelkom. V šolskem letu 2021/22 smo pridobili nov program, športni oddelek gimnazije. Za delo s športniki smo prejeli certifikat Športnikom prijazno izobraževanje, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije, in ga v šolskem letu 2021/22 uspešno obnovili.

Vrhunski umetniki Naše gimnazije ne obiskujejo samo uspešni športniki, na njej so se šolali in se šolajo tudi odlični umetniki, podjetniki, prejemniki Michelinovih zvezdic… Ustvarili smo prvo stalno didaktično zbirko umetniških del na srednji šoli. Člani Likovnega društva Kranj so pod mentorstvom akademskega slikarja Klavdija Tutte donirali svoja dela. Izvrstna umetniška zbirka, ki je nastajala več let, je zbrana na 1500 kvadratnih metrih šolskih hodnikov, v njej je poleg del dijakov predstavljenih 40 umetnikov in več kot 100 umetniških del. Uspešni so tudi naši glasbeniki. Trenutno se maturant Jernej Mišič, ki je osvojil naslov najboljšega harfista v državi, šola vzporedno. Poleg naše gimnazije v italijanskem Vidmu na konservatoriju obiskuje še akademski študij. Naši dijaki glasbeniki, ki so se vzporedno šolali, so postali celo zlati maturanti.

Vrhunski podjetniki Številni dijaki svojo vizijo uresničujejo v podjetniških vodah. Naj omenimo samo nekdanje dijake Vladimirja Balukčića in Mihaela Mirta, ki sta razvila eAsistenta, in Tomaža Valjavca, vodjo mednarodne skupine strokovnjakov pri Microsoftu, ki se ukvarja s storitvami v oblaku (cloud computing) in dela najzahtevnejše projekte na območju 30 držav srednje Evrope.