Delo na daljavo je pri nas dolgoletna praksa. Že od leta 2005 smo dijakom športnikom, ki so trenirali in tekmovali v tujini, omogočili, da so čim pogosteje spremljali pouk in šolske obveznosti opravljali čim bolj sproti. Ko se je delo na daljavo začelo za vse dijake, se je pojavila ključna sprememba predvsem v številu vključenih dijakov in profesorjev. Prej je na ta način delalo nekaj dijakov in profesorjev športnih oddelkov, ob zaprtju šol je to doletelo vse.

Pri izobraževanju na daljavo je potrebne veliko več fleksibilnosti. Dijake v učilnici veliko lažje spremljaš, motiviraš za delo in sodelovanje pri pouku kot prek spleta. Profesor se mora na takšno delo pripraviti popolnoma drugače, zato smo v času zaprtja šol tehnično opremo dopolnili z interaktivnimi tablicami, mikrofoni, kamerami, da so dijaki lažje spremljali pouk, profesorji pa so lažje ustvarjali zapiske in ponazarjali razlage.

Dinamika dela je prek zaslona zagotovo drugačna kot v živo, a v današnji dobi digitalnega napredka to dijakom ne pomeni prevelike težave. Težje je bilo na tako delo pripraviti profesorje, saj starejše generacije niso bile preveč vešče uporabe. Ob pomoči mlajših kolegov, ki od nedavnega predstavljajo večino našega kolektiva, smo se vsi profesorji naučili dela in kakovostne predaje znanja prek zaslona. Pri matematiki je to še posebno zahtevno, saj je zapisov razlage veliko, zaželeno pa je, da tudi dijaki rešujejo na tablo. To nam je uspelo z ustrezno tehnologijo in interesom dijakov, da pri takem delu od pouka odnesejo največ.

Za hibridni pouk smo se na GFP odločili že zelo kmalu in tako omogočili dijakom, ki so odsotni iz različnih razlogov, sprotno spremljanje pouka. Tak pouk je zahtevnejši za vse – za dijake doma ali v šoli, posebno pa za profesorje. Ni pomembno le, da delaš z dijaki v učilnici, nenehno moraš spremljati tudi dijake, ki so se prijavili na zoom, in delo prilagoditi tudi njim. Verjamemo v uspešnost takega izobraževanja, čeprav se vsi zavedamo, da je pouk v učilnici vedno najboljši. Dijaki in profesorji pa s skupnimi močmi tudi tak pouk izvedemo učinkovito in kakovostno.