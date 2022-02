Enako skulpturo so že leta 2019 odkrili tudi na avstrijski strani predora. Kot je povedal tržiški župan Borut Sajovic, danes na tem mestu govorimo o kulturi povezovanja, sodelovanja, hvaležnosti, kulturi srca in trajnega spomina. »S trudom izkopan predor je nekdaj delil, danes pa združuje in nas povezuje,« je povedal.

Skulpturi sta postavljeni, da bi se ohranil spomin na jetnike, ki so med junijem 1943 in majem 1945 v nečloveških razmerah gradili predor skozi Ljubelj. To pomembno prometno infrastrukturo za tretji rajh so gradili jetniki 13 različnih evropskih držav, ki so bili zaprti v podružnici nacističnega koncentracijskega taborišča Mauthausen na Ljubelju.

Kot je povedala direktorica Tržiškega muzeja Jana Babšek, se na prostore, ki so jih zaznamovali zločini, tudi po mnogih letih vračamo s tesnobo. »Vendar pa bi brezbrižno odvračanje pogleda povzročilo pozabo. Spominjanje je nujno zaradi spoštovanja žrtev, da opozarjamo na napačne poti, ki privedejo do tako skrajne izgube človečnosti in etike ter da ohranjamo vrednote, ki so izšle iz druge svetovne vojne - svobodo, demokracijo, človekove pravice,« je poudarila.

Pojasnila je, da se spomin ohranja tudi skozi umetnost, ki se je vedno konstruktivno odzivala na težke razmere in ustvarjanje Seijija Kimota je primer takšne umetnosti. Kot otrok je na Japonskem doživel tragedijo vojne, ki je oblikovala njegovo umetnost. »Z dovršeno kiparsko govorico daje podobo žrtvam, da lahko začutimo njihovo trpljenje,« je povedala Jana Babšek in dodala, da hkrati njegova dela vlivajo upanje, poudarjajo nezlomljivost duha, moč upora in pokončnost.