Polprevodniki, bistvene sestavine vsake elektronske naprave, so »majhni čipi, zaradi katerih vse deluje - od pametnih telefonov in električnih skirojev do vlakov in celotnih pametnih tovarn«, je septembra ob napovedi zakona v govoru o stanju unije izpostavila predsednica komisije Ursula von der Leyen.

Globalno povpraševanje po čipih strmo raste, so v središču globalne tehnološke tekme in steber sodobnega gospodarstva, so v ventilatorjih, ki rešujejo življenja v pandemiji covida-19, in v električnih omrežjih, je von der Leynova dodala danes ob predstavitvi predloga.

Pandemija je boleče osvetlila ranljivost dobavnih verig polprevodnikov, pomanjkanje čipov je upočasnilo okrevanje, marsikje je ustavilo proizvodnjo, pri čemer je še posebej prizadela proizvodnjo avtomobilov, je predsednica še ponazorila pomen čipov.

Zakon tako po njenih besedah vsekakor prihaja ob pravem času. Zagotovil naj bi okrepitev evropske proizvodnje polprevodnikov s sedanjih devetih na najmanj 20 odstotkov svetovne proizvodnje do leta 2030, kar je eden temeljnih digitalnih ciljev unije.

Sveženj, ki ga je danes predstavila komisija, vključuje predloge za povečanje zmogljivosti, krepitev naložb, sprostitev pravil o državnih pomočeh in vzpostavitev partnerstev s podobno mislečimi državami.

Jedro svežnja je vzpostavitev posebne ureditve za industrijo polprevodnikov s prilagoditvijo pravil o državnih pomočeh, ki bi pod strogimi pogoji članicam unije omogočala državno podporo pri vzpostavljanju prvih zmogljivosti te vrste v Evropi.

Kratkoročni cilj zakona je okrepiti odpornost unije na prihodnje krize, dolgoročni pa zagotoviti njeno vodilno vlogo na tem strateškem trgu. Vse industrijske revolucije so se začele v Evropi in Evropa je lahko tudi prostor naslednje industrijske revolucije, je še poudarila predsednica komisije.