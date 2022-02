Ameriška agencija za obrambno-varnostno sodelovanje je v ponedeljek v izjavi potrdila prodajo orožja in dejala, da bo pomagala izboljšati varnost Tajpeja ter pomagala pri ohranjanju politične stabilnosti, vojaškega ravnovesja in napredka v regiji.

Ameriška agencija za obrambno-varnostno sodelovanje navaja, da sporazum zajema inženirsko podporo in vzdrževanje sistemov zračne obrambe in zagotavlja pripravljenost za zračne operacije. »Prejemnik bo to zmogljivost uporabil za odvračanje regionalnih groženj in krepitev obrambe domovine,« so še sporočili iz ameriške agencije.