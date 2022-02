Tridesetletni Francoz, ki je v karieri na svetovnih prvenstvih osvojil že deset odličij, je na olimpijski tekmi prepričal predvsem s hitrim tekom in si priboril prvo olimpijsko zlato.

Slovenski tabor z dosežki ne more biti povsem zadovoljen. Vloga kandidata za visoka mesta je vnovič pripadla 34-letnemu Jakovu Faku, ki je pred štirimi leti presenetil prav v tej disciplini in tam osvojil srebrno kolajno. Do odličja je takrat prišel z brezhibnim streljanjem.

V Pekingu pa si je Fak pristreljal tri kazenske minute, kar je bilo preveč za viden dosežek. Končal je na 29. mestu. Miha Dovžan je bil brezhiben na prvih treh streljanjih, nato pa zgrešil dva strela in bil 38.

Debitant na igrah Lovro Planko je zasedel 46. mesto, Rok Tršan pa 54.

Biatlonce zdaj čakata dva dneva premora, nato pa se program nadaljuje s sprintoma.