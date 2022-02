»Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da preprečimo kakršnokoli nadaljnje zaostrovanje. Iskreno se zavzemamo za ozemeljsko celovitost in suverenost Ukrajine,« je med drugim v ponedeljek v Kijevu zatrdila Baerbockova.

Kot je nadaljevala bodo na vsakršen poskus tretje strani, da vnese razdor med Ukrajino in Nemčijo, odgovorili tako, da bodo »stali še močneje in tesneje skupaj«.

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je po srečanju z nemško kolegico v zvezi s politiko nemške vlade, da ne pošilja orožja na konfliktna območja, priznal, da so stališča Berlina in Kijeva tu zelo različna. A kot je dodal, so »danes našli stične točke« in zdaj čakajo na odločitev Berlina.

Kijev je sicer pred dnevi Nemčijo znova zaprosil za orožje, a je nemški kancler Olaf Scholz to ponovno zavrnil. S tem je Berlin ne le razjezil uradni Kijev, ampak tudi povzročil nelagodje pri nekaterih članicah zveze Nato, kot so ZDA, Velika Britanija in baltske države, ki Ukrajini pomagajo z orožjem in vojaško opremo.

Kot je v ponedeljek dejal Kuleba, je v Ukrajino doslej prišlo že več kot tisoč ton orožja in streliva.

Baerbockova bi se morala v ponedeljek sestati tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, a je bilo to srečanje odpovedano. Po poročanju dpa zaradi težav pri usklajevanju urnikov, po poročanju ruske tiskovne agencije Tass pa zaradi nesporazumov glede omenjene dobave orožja in spornega projekta Severni tok 2.

Tass se pri tem sklicuje na navedbe enega od novinarjev ameriške televizije, da naj bi Zelenski neuradno srečanje med drugim odpovedal, ker Baerbockova ni želela jasno reči, da se bo Nemčija v primeru ruske invazije na Ukrajino odpovedala plinovodu, ki bi ruski plin pripeljal naravnost v Nemčijo in pri tem zaobšel Ukrajino.