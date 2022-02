WHO je obseg motenj pripisal »že obstoječim težavam zdravstvenih sistemov« in zmanjšanemu povpraševanju po zdravstveni oskrbi, vendar jih ob tem ni podrobneje opisal.

»Rezultati te raziskave poudarjajo pomen nujnih ukrepov za reševanje glavnih izzivov zdravstvenega sistema, obnovo storitev in ublažitev vpliva pandemije covida-19,« so ob tem sporočili iz WHO.

Dodali so, da se je nujna oskrba, ki vključuje reševalne in urgentne storitve, dejansko še poslabšala, saj je o motnjah poročalo 36 odstotkov držav v primerjavi z 29 odstotki v začetku lanskega leta in 21 odstotki v prvi raziskavi leta 2020.

V 59 odstotkih držav so bile prekinjene nenujne načrtovane operacije, kot so zamenjave kolkov in kolen, v približno polovici držav pa so poročali o pomanjkanju rehabilitacijske in paliativne oskrbe.

Raziskavo so izvedeli v času, ko je konec lanskega leta v številnih državah zaradi zelo prenosljive različice omikron močno naraslo število covidnih bolnikov, kar je dodatno obremenilo bolnišnice.