Dodali so, da sta se slovenski in italijanski predsednik pogovarjala tudi o nujnosti aktivnega usklajevanja politik gospodarskega okrevanja po pandemiji covida-19 in večje ambicioznosti razprav o skupni evropski prihodnosti. Srečanje je potekalo v prisrčnem vzdušju, so še sporočili iz Pahorjevega urada.

Pred ponedeljkovim uradnim obiskom predsednika Pahorja v Vatikanu je bilo sprva dogovorjeno, da se bosta predsednika srečala zasebno, po izteku mandata predsednika Mattarelle. Ko je bil ta minuli teden nato vnovič izvoljen za italijanskega predsednika, pa je sklenil slovenskega predsednika povabiti na pogovor in večerjo v predsedniško palačo na Kvirinal. Pahor je bil tako prvi tuji državnik, ki se je sestal z Mattarello v njegovem drugem mandatu.

Predsednik Pahor je bil sicer v ponedeljek na uradnem obisku v Vatikanu pri papežu Frančišku, ki je bil namenjen predvsem obeležitvi 30. obletnice vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Svetim sedežem.

Pahor in papež Frančišek sta na pogovorih izpostavila predvsem pomen dialoga. Govorila sta tudi o aktualnih razmerah na Zahodnem Balkanu in o ukrajinski krizi, pa tudi o dvostranskem sodelovanju in dobrih odnosih med državama.