»Zato se ob prazničnemu vzdušju ponovno vprašajmo o odnosu do kulture. Vprašajmo se o njeni prihodnosti, o prihodnosti kulturnega ustvarjanja. Že dve leti se dobršen del kulturnikov namesto z umetnostjo ukvarja z umetnostjo preživetja. Turistični boni, ki so se z zamudo namenili tudi kulturi, niso izničili posledic številnih ukrepov in omejitev, namenjenih preprečevanju zbiranja ljudi in širjenja bolezni. Medtem ko pristojno ministrstvo letos razpolaga z rekordnim proračunom in smo leto 2022 razglasili za leto umetnikov Plečnika in Tartinija, ta sredstva niso enako dosegljiva za vse,« je v svoji poslanici zapisal Zorčič.

Spomnil, da so brez sredstev programskega razpisa ministrstva za kulturo ostale priznane kulturne organizacije Ob tem je spomnil, da so brez sredstev programskega razpisa ministrstva za kulturo ostale priznane kulturne organizacije. Po njegovih besedah je v razdoru, ki se na različne načine vnaša tudi na področje kulture, med javne kulturne zavode in nevladnike, moč prepoznati nezaslišan poseg v avtonomijo ustvarjalcev. »V njem odseva prozoren poskus oslabitve tiste javne sfere, ki si drzne biti kritična - prav tako, kot je bil pred več kot 170 leti kritičen do oblasti tudi sam Prešeren,« je zapisal predsednik državnega zbora. Ob kulturnem prazniku je Zorčič pozval k novemu kulturnemu modelu, s katerim bodo zagotovili močno mrežo in avtonomijo javnih kulturnih zavodov ob hkratnem spodbujanju potencialov nevladnih organizacij. Prav tako poziva k zaščiti socialnega položaja samozaposlenih v kulturi in da se Slovencem v zamejstvu in drugod po svetu zagotovi pogoje za ohranjanje in razvoj kulturnega udejstvovanja kot osnove za ohranjanje narodne identitete. »Slovenska kultura - to smo mi. Zato jo podprimo z obiskom kulturnih ustanov in prireditev,« je svojo poslanico sklenil Zorčič.