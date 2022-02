V sredo bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 9 do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek se bo že zjutraj pooblačilo na Primorskem in Notranjskem, čez dan postopno tudi drugod, le na severovzhodu bo ostalo precej jasno. Ponekod bo pihal jugozahodnik. V petek bo pretežno oblačno, manj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. V noči na soboto bo prehodno deževalo.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo ter nad zahodnim in osrednjim Sredozemljem in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Topla fronta potuje preko srednje Evrope proti vzhodu. K nam od severozahoda doteka toplejši in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno. Popoldne se bo v krajih vzhodno od nas prehodno zmerno pooblačilo. V sredo bo precej jasno, nekaj občasne zmerne oblačnosti bo v krajih severno in vzhodno od nas.

Biovreme: V torek bo vpliv vremena na počutje ljudi sprva ugoden, čez dan se bo pojavila zmerna obremenitev, ki se bo kazala kot povečan notranji nemir, razdražljivost, hitrejša utrujenost in kot manjše motnje v spanju v noči na sredo. V sredo bo vpliv vremena ugoden in vzpodbuden.