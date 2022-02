Predsednik republike Borut Pahor bo v počastitev kulturnega praznika nagovoril državljanke in državljane, s slavnostnim nagovorom se mu bo pridružil prejemnik letošnje Prešernove nagrade za življenjsko delo, prevajalec Kajetan Gantar. Pred tem bodo predsednik republike, minister za kulturo Vasko Simoniti in predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada Jožef Muhovič položili venec k spomeniku Franceta Prešerna v Ljubljani.

Že 36. recitali Prešernove poezije, ki ga pripravlja Združenje dramskih umetnikov Slovenije, bodo na programu Ars v živo prenašali iz studia Radia Slovenija, studia Radia Maribor in s Trga Evrope v stari oziroma Novi Gorici. V neposrednem prenosu mu bo prek ozvočenja med drugim mogoče prisluhniti v stari Ljubljani, Mariboru, Kranju, Kopru, Celju in Novi Gorici ter pred rojstno hišo Franceta Prešerna v Vrbi.

V Prešernovi rojstni vasi letos ne bo tradicionalne proslave, prav tako ne bo organiziranih pohodov po poti kulturne dediščine. Kljub temu Občina Žirovnica in tamkajšnji zavod za turizem in kulturo vabita Slovence, naj na ta dan obiščejo rojstne kraje Franceta Prešerna in drugih pomembnih mož ter njihove rojstne hiše. Prešernov smenj V Kranju bodo letos izvedli v okrnjeni obliki.

Vsakoletna državna proslava na predvečer praznika je letos potekala v živo. Prešernovi nagradi sta prejela prevajalec Kajetan Gantar in dirigent Mirko Cuderman. Nagrade Prešernovega sklada so prejeli pesnica in pisateljica Anja Štefan, dramska igralka Jette Ostan Vejrup, skladatelj Damijan Močnik, sopranistka Andreja Zakonjšek Krt, slikar Dušan Kirbiš ter režiserka ter avtorica animiranih filmov Špela Čadež.