Žirovniškega župana Leopolda Pogačarja žalosti, da zaradi epidemioloških razmer že drugo leto zapored v Vrbi ne morejo organizirati občinske proslave, ki je zadnje desetletje prerasla v osrednjo proslavo v državi, pripravljeno prav na kulturni praznik.

Tudi organiziranih pohodov po Poti kulturne dediščine Žirovnica letos ne bo. »Vabimo pa ljudi, da se na pot podajo samostojno in obiščejo rojstne hiše Franceta Prešerna, Matije Čopa in Frana Saleškega Finžgarja ter čebelnjak Antona Janše,« je pozval direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman.

Vodnik po poti kulturne dediščine Ob tem so pripravili nekaj novosti. Tako so izdali vodnik po poti kulturne dediščine, v katerega lahko obiskovalci zbirajo žige. V Čopovi rojstni hiši stoji tudi prenovljena stalna razstava o življenju in delu Matije Čopa, vključno z njegovim doprinosom k slovenskemu jeziku in kulturi ter prijateljstvom s Prešernom. Pred Prešernovo rojstno hišo bo prenos tradicionalnega 36. recitala Prešernove poezije. Pred rojstnimi hišami pa bodo na ogled tudi filmi o poti kulturne dediščine in o Prešernu. Poleg tega se bo, tako kot že lani, možno na pohod po eni najstarejših tematskih poti v državi podati virtualno prek spletne strani visitzirovnica.si.

Slogan letošnjega praznika: »Edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo« Za slogan letošnjega 8. februarja so si izbrali Prešernove verze iz Zdravljice Edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo. »Pomembno je, da se vsak dan, ob kulturnem prazniku pa še posebej, spomnimo pomena solidarnosti, prijaznosti in strpnosti, ki prispevajo h konstruktivnemu reševanju razlik in vsesplošnemu delovanju v smeri skupne blaginje,« poudarjajo v Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica. Ob današnjem prazniku obiskovalce vabi tudi Kranj, kjer bo zaradi epidemije sicer Prešernov smenj okrnjen. Vseeno bo potekal sejem domače in umetnostne obrti, na katerem bo sodelovalo okoli 60 razstavljavcev. Odprta bodo tudi vrata številnih kranjskih kulturnih ustanov. Predvsem bodo na ogled različne razstave, potekala pa bodo turistična vodenja, nekaj bo tudi glasbenih dogodkov.