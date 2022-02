Kljub epidemiološkim razmeram se je na današnji lep, sončen dan veliko Slovencev odločilo obiskati rojstni kraj Franceta Prešerna, kjer zaradi omejitev tokrat niso pripravili posebnega dogodka. Opoldan, ko so prek radijskih valov prenašali tradicionalni 36. recital Prešernove poezije, je bilo v Vrbi zbranih na desetine ljudi. Tudi za vstop v Prešernovo rojstno hišo je bila precejšnja vrsta.

Žirovniški župan Leopold Pogačar je tako nad obiskom Vrbe kot tudi hiš ostalih znamenitih mož iz vasi pod Stolom prijetno presenečen. »Ljudje so očitno naveličani omejitev, korone in vsega tega. Manjka nam druženja. In če kdaj, je danes v tem čudovitem sončnem vremenu v vaseh pod Stolom in na poti kulturne dediščine resnično prešerno,« je povedal.

Vesel je, da sta Vrba in Prešeren v srcu mnogih Slovencev, tako od blizu kot od daleč, kar dokazujejo število obiskovalcev in registrske tablice vozil. Številni razumejo kulturni praznik kot dan, ki ga je treba posvetiti kulturi, marsikdo pa je na današnji dela prost dan združil kulturo in rekreacijo ter se podal po tematski poti žirovniške kulturne dediščine.

Med pohodniki je bil tudi mladi Martin, ki je pojasnil, da so po poti šli tudi že s šolo, posebej zanimivo pa se mu je zdelo, da v rojstnih hišah Franceta Prešerna, Frana Saleškega Finžgarja in Matije Čopa lahko vidi, kako so nekoč živeli.

Medtem ko so se nekateri na pot podali v družinskem krogu, je marsikdo to priložnost izkoristil tudi za prijateljsko druženje. Kot je povedal eden od pohodnikov iz Radovljice, je pri njih že tradicija, da gredo s prijatelji vsako leto 8. februarja peš v Vrbo. Letos ga je veliko število pohodnikov kar nekoliko presenetilo. »Očitno je to tisto, kar si ljudje, posebej na tako lep dan, kot je danes, želijo,« je povedal.