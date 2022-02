Na novem turnirju regionalnega tekmovanja v ligi Aba 2 se je danes predstavil še drugi slovenski klub; ekipa Helios Suns se je pomerila z domačim Borcem iz Banjaluke, v nedeljo je Podgorica premagala Rogaško z 80:68.

Helios je danes odigral zelo izenačeno tekmo, ki se je končala šele po dveh podaljških. Domžalčani so bili sicer v prednosti večji del rednega dela, vodili že s 47:40 in so bili blizu zmagi vse do 38. minute, ko so jih domači ujeli in tudi prehiteli (74:71). A nato so se morali reševati v podaljšek, ki ga je zagotovil Leon Šantelj šest sekund pred koncem.

Tudi prvih pet minut dodatka ni prineslo odločitve. Tokrat je bil v prednosti Helios, a je Borac izenačil na 87:87 pol minute pred koncem. V drugem podaljšku pa so nato vendarle do prednosti nekaj več točk prišli slovenski košarkarji in jo zadržali do konca, ko je bil izid 99:93.

Najbolj razpoložen pri Domžalčanih je bil Carble Ervin s 26 točkami, 23 jih je dodal Blaž Mahkovic. Bine Prepelič pa je ob šestih točkah tekmo končal s 14 skoki.

V torek in sredo bo na istem prizorišču še turnir 9. kroga. Rogaška bo v torek ob 21. uri igrala proti ekipi Pelister-Bitola, Domžalčane v sredo ob 15. uri čaka obračun z Zlatiborom.