Predsednika sta sestanek v Kremlju začela ob upoštevanju omejitvenih ukrepov zaradi novega koronavirusa. Brez rokovanja sta se usedla vsak na svoj konec dolge bele mize. Gre za format, ki ga je Vladimir Putin v luči pandemije nedavno sprejel ob srečanjih s tujimi veljaki.

»Ta razprava se lahko začne v smeri, v katero moramo iti, to je proti deeskalaciji,« je dejal Macron ob začetku srečanja v Moskvi. Dodal je, da želi »začeti kolektivno graditi koristen odziv za Rusijo in vso preostalo Evropo«.

Francoski predsednik je izrazil upanje, da se bo s tem odzivom »izognil vojni« in »zgradil elemente zaupanja, stabilnosti in prepoznavnosti za vse«. Po njegovih ocenah so trenutne razmere v Evropi kritične in zahtevajo izredno odgovornost.

»Vidim, koliko truda vlaga sedanje francosko vodstvo za rešitev vprašanja varnosti v Evropi, predvsem za rešitev krize na jugovzhodu Ukrajine,« je medtem dejal Putin. Meni, da imata državi skupne pomisleke glede varnosti v Evropi.

Macron je prvi zahodni voditelj, ki se je srečal z ruskim predsednikom, odkar so se napetosti med Rusijo in Zahodom decembra lani začele stopnjevati. V torek bo odpotoval še v Ukrajino na pogovor s predsednikom države Vladimirjem Zelenskim.