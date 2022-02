Mednarodna predstavitev: Mazda 2

Preden bodo pri Mazdi v nadaljevanju leta predstavili nekatere večje novosti, ki bodo dodobra elektrificirale njihovo prodajno paleto, je bil poleg športnega terenca CX-5 prenove deležen tudi mali avtomobil segmenta B mazda2, ki je na cestah v obliki tretje generacije že od leta 2014, a mu najnovejša osvežitev zagotavlja še nekaj mirnih prodajnih let. Spremembe so vidne tako zunaj kot znotraj, še bolj pa so poudarili tudi odlične vozne lastnosti, po katerih mazda2 prekaša veliko večino tekmecev. Motorji so medtem znani že od prej, a so jih prav tako temeljito prenovili in tako dosegli 6,8-odstotno nižjo porabo in skoraj 12 odstotkov nižje izpuste ogljikovega dioksida. S tem so dobili visoke ocene tudi na testih GreenNCAP, na katerih so se bolje odrezali le električni in priključnohibridni štirikolesniki.