Damijan Močnik, skladatelj, dirigent, pedagog Skladatelju in dirigentu Damijanu Močniku je leta 2018 Francoski radio naročil novo skladbo Caminante za dva mešana zbora, leta 2019 pa je SWR Vocal Ensemble na petih koncertih izvedel sedem njegovih motetov. Med vidnejše dosežke sodi tudi opera Všeč si mi za šest solistov, mladinski zbor in komorni orkester, skladba Pasche za sopran solo, moški kvartet, srednjeveška glasbila in tolkala, skladba Peregrinatio, ki je nastala za festival v Montpellieru, ter obsežna kantata An die Freude za Glasbeno akademijo Baden-Württemberg.

Andreja Zakonjšek Krt, sopranistka in operna prvakinja SNG Maribor Sopranistka Andreja Zakonjšek Krt je diplomirala iz glasbene pedagogike na mariborski Pedagoški fakulteti, iz petja pa še na Visoki šoli za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu. Od leta 1996 je solistka v Operi SNG Maribor, gostuje pa tudi v ljubljanski Operi. Njen repertoar sega od Monteverdijeve dobe do sodobnih opernih uprizoritev. Letošnjo nagrado si je prislužila za vlogi Amelie v Verdijevem Simonu Boccanegri in Marguerite v Gounodovem Faustu.

Jette Ostan Vejrup, dramska igralka Jette Ostan Vejrup, od leta 2004 kot stalna članica igralskega ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega, nagrado prejme za več premiernih vlog v zadnjih treh letih, med drugim za vlogo Klitajmestre v uprizoritvi Ta nesrečni rod ter Imelde Marcos v uprizoritvi Taka sem kot vi, rada imam jabolka. Z njimi potrjuje izbrušen in poglobljen ustvarjalni volumen tako v klasičnih dramskih principih kot na meji performativnega. Pri tem pa ostaja samosvoja igralska osebnost.

Dušan Kirbiš, slikar Akademski umetnik in profesor Dušan Kirbiš je temeljit raziskovalec slike, tako njenih teoretskih postulatov kot novih izraznih možnosti, ki jih odpira sodobnost. Nagrado Prešernovega sklada je prejel za lansko razstavo O izvoru podob v Galeriji mesta Ptuj. Kot je pojasnil, mu ni šlo za retrospektivo, ampak za nov pogled na svoja minula ustvarjalna obdobja, za nov dialog, ki ga je dosegel s sopostavitvijo kronološko in žanrsko raznolikih del v novem kontekstu.

Anja Štefan, pesnica in pisateljica Pesnica, pisateljica in pripovedovalka Anja Štefan ni zgolj neumorna raziskovalka slovenskega pripovednega izročila, temveč tudi avtorica množice pesmi, pravljic in ugank. Nagrado Prešernovega sklada je prejela za svojo literarno ustvarjalnost v zadnjih treh letih, še zlasti za zbirko pravljic Tristo zajcev, v kateri je priredila 44 zgodb iz zakladnice pripovednega izročila, pesniško zbirko Imam zelene čeveljčke in posodobljeno avtorsko pravljico Zajčkova hišica.