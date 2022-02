Borut Pahor je v izjavi za RTV Slovenija izpostavil, da je bil povod za njegov obisk v Vatikanu prav praznovanje 30. obletnice vzpostavitve diplomatskih odnosov. Ti so bili vzpostavljeni 8. februarja 1992. »Prav simbolno je, da se je to zgodilo na naš kulturni dan, državni praznik. Takrat smo bili dokončno prepričani, da je Slovenija suverena država in subjekt mednarodnega prava v mednarodnih odnosih. To je bilo prelomno dejanje,« je poudaril predsednik.

Spomnil je še, da je Sveti sedež že 13. januarja 1992 priznal Slovenijo, dva dni kasneje pa sledile še države takratne evropske skupnosti. Odnosi z Vatikanom so se po Pahorjevih besedah »vedno ugodno razvijali, z vzponi in padci«. Spomnil je na sklenitev vatikanskega sporazuma leta 2001, ki daje osnovo za urejanje pravnih vprašanj. O določenih vprašanjih, »ki jih je treba urejati v strpnem dialogu in na podlagi ustavnega načela ločenosti cerkve in države« se je jeseni lani pogovarjal tudi s slovensko škofovsko konferenco, je spomnil Pahor.

Veliko pozornosti sta dala tudi spravi V ospredju njegovih današnjih pogovorov s Frančiškom je bil sicer predvsem dialog. »Razhajanja, ki jih danes opažamo predvsem v zahodnem svetu nas silijo k temu, da razmišljamo, kako vrniti dialogu njegovo moč, da povezuje,« je povedal slovenski predsednik. Veliko pozornosti sta dala tudi spravi. »Bil sem presenečen, kako je dobro obveščen, ne samo o nekaterih stvareh, ki smo jih naredili doma, ampak tudi o recimo dogodku na Bazovici pri Trstu. Vedel je za stisk rok z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello, s katerim se bom danes sešel na večerji,« je povedal Pahor. »Govorila sva o pomenu simbolnih gest za to, da vse to ljudi povezuje v neko skupnost, kar se zdi papežu zdaj tako zelo pomembno pri izhodu iz te zdravstvene krize, da ostanemo skupnost, solidarna, povezujoča,« je še poudaril Pahor. Govorila sta tudi o ukrajinski krizi in se zavzela za mirno rešitev in dialog. Mirno rešitev je po Pahorjevih besedah treba najti »za vsako ceno«, če se ne želi spraviti Evrope »na rob obupa«.