Slovenska pričakovanja pred mešano tekmo ekip so bila velika. Slovenska reprezentanca je bila nesporni favorit številka ena za zlato kolajno. A v športu velikokrat ne zmagujejo favoriti, še posebno ne v športu kot so smučarski skoki, kjer odločajo malenkosti. Vse bolj je napeto postajalo, ko je vlogo na razpored tekme vzela v roke tudi kontrolorka opreme v ženskem delu tekme Aga Baczkowska. Že v prvi seriji so brez rezultata ostale Japonka, Nemka in Avstrijka, kar je močno spremenilo potek tekmovanja in v skakalni svet poneslo ogromno nemira. Slovenski skakalci so vseeno ostali zbrani zgolj na svoje delo na skakalnici in ga opravili z odliko.

Že v prvi skupini je Nika Križnar s 101 m slovensko skakalno floto postavila na prvo mesto in Slovenci ga niso več izpustili iz rok. Prav vsi so svoje delo opravili brez napake. Timi Zajc je pristal pri 97 m, olimpijska prvakinja iz posamične tekme Urša Bogataj je še enkrat več navdušila s 106 m. Svojo trdnost in odločnost je pokazal tudi Peter Prevc, ki je potrdil, da ima jeklene živce. Kljub včerajšnji smoli, je danes skočil kapetansko in s 101,5 m Sloveniji priboril 49 točk prednosti za drugo serijo.

Številna presenečenja Slovenski skakalci so blesteli tudi v drugi seriji in še močno povečali prednost pred zasledovalci. Znova so serijo izpeljali brez napak. Križanjeva 99m, stotico je na svoj račun vpisal Timi Zajc. Urša Bogataj je ob manjšem stresu zaradi opreme skočila malce slabše kot v prvo, a je vseeno zmogla 100 m. Peter Prevc je slovenske skoke zaključil z še enim vrhunskim skokom dolgim 101,5 m in Slovenija je postala olimpijska prvakinja s prednostjo kar 111,2 točke. Drugo mesto so na koncu zasedli Rusi, še večje presenečenje so pripravili v kanadskem taboru, ki so odlično izkoristili številne diskvalifikacije in prišli do brona. Z izjemnim uspehom je je Bogatajeva prišla že do svojega drugega zlata v Pekingu, Križnarjeva je bronu dodala zlato, Timi Zajc je prišel do svoje prve kolajne na olimpijskih igrah, Peter Prevc pa je dopolnil svoj komplet. Bronu in srebru iz Sočija je sedaj dodal še najžlahtnejšo barvo. Uspeh slovenske reprezentance pa ni edini uspeh Slovencev na mešani tekmi ekip. Zelo veselo je tudi v kanadskem strokovnem taboru, kjer za moški del skrbi Bine Norčič ob pomoči Uroša Vrhovca. V ženskem delu pa za formo skakal skrbita Janko Zwitter, zamejski Slovenec, ki mu pomaga Igor Cuznar.