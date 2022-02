Triintridesetletna Herrmannova, nekdanja smučarska tekačica, je zgrešila eno od 20 tarč in je za 8,4 sekunde prehitela Chevalier-Bouchetovo, ki je prav tako zgrešila le enkrat. Norveška biatlonka Roeiselandova, vodilna v svetovnem pokalu, je z dvema zgrešenima streloma zaostala za 15,4 sekunde.

»Izjemno! Vesela sem in ponosna. Pred tekmo sem se počutila dobro in sem vedela, da lahko danes kaj velikega naredim. Le mirnost sem morala ohraniti na strelišču,« je bila vesela Herrmannova.

Na strelišču je Ukrajinka Irina Petrenko edina med vsemi podrla vseh 20 tarč, kar pa zaradi njenega slabšega teka ni bilo dovolj niti za deseterico, bila je 11. Pred njo je na šestem mestu končala svetovna prvakinja v tej disciplini Marketa Davidova iz Češke, branilka olimpijskega zlata Švedinja Hanna Oeberg pa je bila 16.

Polona Klemenčič zadovoljna z doseženim

Izmed obeh slovenskih olimpijskih debitantk je bila višje starejša od obeh Klemenčičevih. »Zadovoljna sem bila s svojim nastopom v štafeti in sem tudi danes. A sem si v teku želela več, kot sem pokazala. Na strelišču sem bila dobra, to je moj najboljši strelski izkupiček na najdaljši biatlonski preizkušnji doslej. Žal sem v drugem streljanju dvakrat zgrešila. Moram pa biti zadovoljna z doseženim in komaj čakam na naslednje tekme,« je povedala 24-letna Polona Klemenčič.

Zadela je vseh pet prvih strelov in le na drugem strelskem mestu je zgrešila tarči, na tretjem in četrtem pa je bila znova natančna. Z dvema dodatnima minutama se je veselila prve uvrstitve med trideseterico na najpomembnejši tekmi štiriletnega tekmovalnega obdobja. Najvišje na svetovnem prvenstvu je bila lani na Pokljuki, ko je bila 76. v sprintu, v svetovnem pokalu pa je v češkem Novem Mestu prišla do 32. mesta v sprintu.

Tokrat je z dvema zgrešenima streloma za nemško zmagovalko zaostala štiri minute in 6,1 sekunde. Štiri leta mlajša Živa Klemenčič pa je nabrala sedem minut in 38,9 sekunde zaostanka.

Živa Klemenčič je po petih uvodnih uspešnih strelih zgrešila predzadnjega na drugem postanku na strelišču za minuto dodatka. Nato je šel strel mimo cilja še trikrat. Največji uspeh je na SP s 55. mestom zabeležila lani na Pokljuki, prav tako lani v Oestersundu pa je bila v svetovnem pokalu 60.