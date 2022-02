Petnajstletna Rusinja je namreč postala prva ženska, ki ji je na olimpijskih igrah uspel četverni skok (ko se drsalec v zraku štirikrat zavrti), in to ne samo enega, ampak dva. Drugouvrščeno Japonko Kaori Skamoto je v prostem programu prehitela za kar 30 točk, čeprav je ob koncu nastopa ob tretjem poskusu četvernega skoka zatem padla.

V današnjem prostem programu športnih parov sta najvišjo oceno 145,20 kljub padcu prejela Rusa Anastazija Mišina in Aleksander Galjamov, druga sta bila Japonca Riku Miura in Ryuichi Kihara (139,60), tretja pa domačina Cheng Peng in Yang Jin.

»Preprosto sem izgubil ravnotežje, nisem je uspel držati,« je po nastopu dejal Galjamov. Dodal je, da bi bilo za napako lahko krivo pomanjaknje spanca.

Mišina je dodala, da so imeli že ob 6. uri zjutraj trening. »Mogoče je to botrovalo najini majhni napaki. Rada vstajam zgodaj, a ne pred četrto uro.«

Med plesnimi pari sta prvo mesto s 129,07 točke osvojila Američana Madison Chock in Evan Bates. Druga sta bila ruska drsalca Viktorija Sinicina in Nikita Kacalapov (128,17), tretja pa Kanadčana Piper Gilles in Paul Poirier (124,39).

V zadnji disciplini pa je Valijeva osvojila 178,92 točke, Kaori si je za nastop prislužila 148,66 točke, tretje Kanadčanka Madeline Schizas pa 132,04 točke.

Četrto mesto so osvojili branilci naslova Kanadčani, peto pa Kitajci. Enak vrstni red je bil že po drugem dnevu tekmovanja.

Zmagovalec posamezne discipline dobi 10 točk, naslednji pa nato devet, osem, sedem in šest.

Mešana ekipna tekma v umetnostnem drsanju je bila prvič na olimpijskem sporedu leta 2014 v Sočiju, ko so zgodovinsko prvo zlato osvojili predstavniki Rusije. Pred štirimi leti v Pyeongchangu so naslov ekipnih olimpijskih prvakov v umetnostnem drsanju osvojili Kanadčani pred ruskimi športniki in Američani.