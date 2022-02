V novem srečanju Dončića in Traeja Younga, ki ju povezuje nabor leta 2018, ko je Dallas menjal izbor z Atlanto, da je dobil Slovenca na tretjem mestu, Atlanta pa je nato vzela Younga na petem, je slavil prvi. Ob trojnem dvojčku, devetem v tej sezoni in 45. doslej v ligi NBA, je bil za odtenek bolj natančen od Younga, ki je ob doseženih 17 točkah zadel le šest od 19 metov iz igre. Dončić je isto število metov zadel iz 17 poskusov.

Se je pa Dončić, tako kot tudi prvi strelec Dallasa na tekmi Jalen Brunson (22 točk), večji del srečanja soočal s težavami z osebnimi napakami. Tako je presedel skoraj celotno tretjo četrtino s petimi osebnimi napakami, potem ko je prejel tehnično ob trku z Youngom med lovljenjem odbite žoge.

Kljub tem težavam in tudi ob vnovični odsotnosti latvijskega centra Kristapsa Porzingisa je domača ekipa uspela držati prednost skoraj celo tekmo. Atlanta je bila blizu izenačenja štiri minute in pol pred koncem tekme, a je Dallas odgovoril s serijo 12:2 in tako 1:41 minute pred koncem vodil s 100:88.

Prvi strelec gostov je bil John Collins z 22 točkami, dodal je tudi 18 skokov. Young je strelskem izkupičku dodal še 11 podaj.

Težave z osebnimi napakami

Ob odsotnosti Dončića in Brunsona so se za Dallas v tretji četrtini izkazali predvsem rezervisti Trey Burke, Josh Green in Reggie Bullock. »Nisem se še soočil s takšno težavo,« je o težavah z osebnimi napakami po tekmi dejal trener Dallasa Jason Kidd. »Ampak Burke, Green in Frank Ntilikina so opravilo odlično delo v tretji četrtini ... To kaže na dobro delo trenerskega osebja pri pripravi igralcev,« je dodal.

Dončić se je po vrnitvi na parket v zadnjih desetih minutah uspeh izogniti šesti osebni napaki. Še bolj pomembno, uspelo mu je ostati v ritmu. "Težko se je vrniti v igro, ko si toliko časa na klopi ... A zdi se mi, da je opravil dobro delo pri izogibanju šesti napaki in hkrati pri tem, da je ostal napadalen," je še ocenil trener Dallasa.

Ob Brunsonu je 22 točk za domačine dosegel tudi Bullock, ki je zbral še devet skokov. »Opravlja vse. Od njega zahtevamo, da brani igralce, da skače, da igra v bloku. Odlično se je odzval,« je o krilnem igralcu dejal Kidd.

Največ trojnih dvojčkov v tej sezoni v ligi je dosegel srbski center Denver Nuggets Nikola Jokić, ki je v pretekli noči dodal še enega in je zdaj pri 14 za sezono. Pri domači zmagi Denverja nad Brooklynom s 124:104 je dosegel 27 točk, 12 skokov in 10 podaj. Izkazala se je tudi obramba Denverja, ki je v drugi polovici Brooklyn omejila na le 29 točk.

V pretekli noči je odmevala še zmaga Philadelphie nad Chicagom s 119:108. Za Philadelphio je blestel center Joel Embiid, ki je dosegel 40 točk. Še pet več jih je za Chicago dosegel DeMar DeRozan, kar pa ni bilo dovolj za domačo ekipo, ki se trenutno sooča z več poškodbami v svojih vrstah.

Izjemno napadalno predstavo pa so uprizorili prvaki iz Milwaukeeja, ki so s pomočjo 28 točk Giannisa Antetokounmpoja in 27 točk Jrueja Holidaya premagali Los Angeles Clippers s 137:113.