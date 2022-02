Hectorjeva, vodilna v seštevku discipline v svetovnem pokalu, si je priborila najboljše izhodišče za napad na tretje olimpijsko veleslalomsko zlato za Švedsko po Pernilli Wiberg (1992) in Ingemarju Stenmarku (1980).

Švedinja je dobila oba zadnja veleslaloma pred OI na Kronplatzu in v Kranjski Gori, pred tem je zmagala tudi na drugem veleslalomu zime v Courchevelu.

Na drugem mestu je Avstrijka Katharina Truppe z zaostankom 30 stotink sekunde, tretja je Italijanka Federica Brignone (+0,42), bronasta iz Pyeongchanga.

Tik za najboljšo trojico je že Slovenka. Hrovatova se na progi zadržala pet desetink več kot Italijanka. Tekmovalka iz Podkorena bo v drugi vožnji napadala tretjo slovensko olimpijsko kolajno na teh igrah.

Na startu prve vožnje so bile štiri Slovenke in vse so se uvrstile v najboljšo trideseterico. Ana Bucik je na 16. mestu (+1,86), Andreja Slokar je 20. (+2,52), Tina Robnik pa 21. (+2,62).

Alpsko smučanje je z devetimi osvojenimi kolajnami najuspešnejša slovenska zimska olimpijska panoga. Štiri od teh je osvojila Tina Maze, tudi obe zlati. V veleslalomu se bo Hrovatova pognala v boju za četrto slovensko olimpijsko odličje v tej disciplini.

Prvi Slovenec z olimpijsko kolajno je bil Jure Franko leta 1984 v Sarajevu s srebrom na veleslalomski tekmi. Mazejeva si je leta 2010 v Wistlerju priborila srebro, štiri leta kasneje v Sočiju pa je v veleslalomu prismučala do zlata.

Olimpijski veleslalom, prva preizkušnja alpskih smučark na igrah na Kitajskem, se je začela s presenetljivim razpletom. Na progi, ki je nova za vse športnice in trenerje, je tako vse mogoče. Že po nekaj zavojih je odstopila branilka naslova iz Pyeongchanga Shiffrinova. Odstopila je tudi zmagovalka veleslalomskega seštevka svetovnega pokala v minuli zimi Italijanka Marta Bassino.

Slabše so se odrezale tudi nekatere od favoritk, med njimi Slovakinja Petra Vlhova (13.) in Švicarka Lara Gut-Behrami (8.).

Druga vožnja se bo začela ob 7.30 uri po srednjeevropskem času. Med startom prve in druge vožnje bo tokrat nekoliko več časa, kar pet ur. Vmes bodo namreč skušali spraviti pod streho še moški smuk, ki ga v nedeljo niso mogli izpeljati zaradi premočnega vetra.