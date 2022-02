Ne le da je zaradi izostanka igralcev iz najmočnejše lige na svetu NHL v Pekingu močno oslabljen turnir v hokeju na ledu, tradicionalno najodmevnejši dogodek zimskih olimpijskih iger, zaradi tega so tudi igre nasploh oropane številnih zvezdnikov, ki bi jih v druščini zimskih športnikov uvrstili med največje. Nikakor pa to seveda ne pomeni, da dogodek na Kitajskem nima »zvezdniške moči«, pri čemer je med tistimi, ki je v tem smislu med najbolj izpostavljenimi, na spisku domala vseh tudi ime ameriškega deskarja na snegu Shauna Whita.

Petintridesetletni Američan je namreč eden izmed tistih redkih športnikov, ki so si zavoljo izjemnih uspehov v karieri pa tudi zaradi vloge, ki so jo imeli pri popularizaciji svojih disciplin, še v času aktivne kariere pridobili status legende. Na olimpijskih igrah je prvič nastopil leta 2006 v Torinu, na štirih, na katerih je tekmoval, pa je v snežnem kanalu zmagal kar trikrat, kar hkrati pomeni tudi, da ima v lasti natanko polovico vseh zlatih olimpijskih odličij v zgodovini tega športa, ki je svoj prostor pod olimpijskim soncem prvič dobil leta 1998 v Naganu. V Pekingu bo tako nastopil že na svojih petih igrah, te pa bodo zanj tudi zadnje. »Mislim, da bo to moje zadnje tekmovanje… Ne, nič ne mislim, to bo zagotovo moje zadnje tekmovanje nasploh, ne zgolj olimpijsko, po tem bom zaključil kariero, kar vse skupaj naredi še bolj posebno,« je namreč na tiskovni konferenci na prizorišču iger sporočil Shaun White.

Razmislek na sedežnici

Kljub temu da ga že dlje časa pestijo številne težave s kolenom in hrbtom, je s to izjavo White presenetil marsikoga. »Malo je krivo to, malo ono, vse skupaj pa se je naposled seštelo v to, da sem se odločil potegniti črto,« je povedal White in dodal, da je odločitev sprejel šele pred kratkim in se zato še zelo dobro spomni trenutka, ko je do nje prišlo. »Med deskanjem sem se izgubil in moral zato na sedežnico, ki jo bolj malo uporabljajo. Ko sem na njej tako sedel povsem sam in v popolni tišini, sem videl za gorami zahajati sonce. In takrat me je 'zadelo', ta simbolični trenutek mi je dal vedeti, da je konec. Po eni strani žalosten in nadrealističen trenutek, po drugi pa tudi vesel in poln radosti,« je še povedal White.

Čeprav so besede Shauna Whita zvenele kot besede nekoga, ki se je že poslovil od kariere, ob čemer je kot enega izmed razlogov navedel vedno težje »trike«, ki jih izvajajo njegovi tekmeci, pa seveda ni nobenega dvoma o tem, da bo skušal tudi v svojem zadnjem nastopu premešati štrene na vrhu. »Tu sem zato, da tekmujem. Vem, da so tekmeci lačni uspeha, a ničesar jim nočem podariti. Že dlje časa imam idejo, kakšen bo moj olimpijski nastop, in če mi uspe, tudi dobra uvrstitev ne bo izostala,« je optimističen White, ki ga kvalifikacije čakajo v sredo zgodaj zjutraj po slovenskem času, finale pa dva dneva pozneje.