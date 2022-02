Aleš Selak, trener v SSK Mengeš: Po takšni tekmi, ki je bila malo čudno vodena, saj je bilo zaletišče na začetku postavljeno previsoko, je težko kar koli pametnega povedati. Petru Prevcu bi iz dna srca privoščil kolajno, a na koncu velja ocena, ki jo zapišejo sodniki. Če bi ga ocenjeval jaz, bi mu dal vsaj za pol točke višjo oceno, glede na to, kako je izpeljal doskok. Olimpijski prvak Rjoju Kobajaši je v finalu za enako dolg skok kot Peter prejel v seštevku za eno točko boljšo oceno. Tudi Lanišek je za popoln skok s telemarkom prejel le oceno 18. Med najboljšimi so v razvrstitvi glede na točke neverjetno velike razlike, kar je očitno tudi posledica redkega zraka na prizorišču, zato je vsaka napaka še bolj kaznovana. V takšnih razmerah je bilo neverjetno veliko spodrsljajev tekmovalcev iz najboljše deseterice v svetovnem pokalu.

Jani Grilc, trener svetovalec v reprezentanci A: Po nogometnih kriterijih bi si sodniki zaslužili rdeči karton. Petrova kakovost skokov je bila za kolajno. Če bi ga realno ocenili, bi mu vsi sodniki morali dati najmanj 18,5 točke, ne pa le dva. Naredil je zelo stabilen in eleganten doskok, za kar bi mu lahko odbili le pol točke. Pred tem bi mu za let po zraku lahko odvzeli največ pol točke, saj je naredil zelo dinamičen skok s pospeševanjem po zraku. Morda sodniki gledajo Petra skozi oči, da v dosedanjem delu sezone ni bil na najvišji ravni. A na olimpijskih igrah je pokazal vrhunskost, ki jo zmorejo le največji asi.

Gorazd Bertoncelj, nekdanji selektor slovenske reprezentance: Vse skoke najboljših sem si ogledal še enkrat v posnetku, primerjal ocene in Peter Prevc si je v finalu zaslužil oceno vsaj 18,5 točke. Sodnika skakalnih velesil Avstrije in Norveške, ki sta običajno zelo stroga, sta mu dala realno oceno 18,5, drugi trije iz skakalno manj razvitih držav Kitajske, ZDA in Rusije pa prenizko z 18 točkami. Mogoče so bili pod vtisom, da je treba za višjo oceno preskočiti 100 metrov (skočil 99,5 metra, op.p.), a za vse tri sodnike, ki niso iz velesil, je bilo značilno, da so tudi pri drugih skakalcih pogosto izstopali z najnižjo oceno. V zahtevnih razmerah je odločala tudi sreča. jo