Kajetan Gantar, prevajalec

Akademik Kajetan Gantar, profesor in klasični filolog svetovnega ugleda, eden ključnih slovenskih intelektualcev svoje generacije, avtor treh avtobiografskih knjig (Utrinki ugaslih sanj, Zasilni pristanek, Penelopin prt), se v slovensko kulturno zgodovino zapisuje z izjemnim prevajalskim opusom in sodi med naše najpomembnejše, med tiste, ki si niso le požrtvovalno naložili posredniške in razlagalske naloge, temveč jim je bilo dano to nalogo opravljati z umetniškim čutom, s posluhom za slogovne razpone in odtenke izvirnih besedil, predvsem pa z neomajno jezikovno samozavestjo, z vero v izrazno moč slovenščine.