Kot eden redkih pri nas se je posvečal tudi izvedbam večjih najzahtevnejših vokalno-inštrumentalnih del ter sodeloval z najrazličnejšimi priznanimi dirigenti in orkestri. Leta 1984 je prevzel vodenje Komornega zbora RTV, leta 1991 pa je bil glavni pobudnik za ustanovitev Slovenskega komornega zbora, našega edinega tovrstnega poklicnega sestava (danes Zbor Slovenske filharmonije). Umetniško ga je vodil in bil njegov programski direktor vse do upokojitve leta 2009. Posebnega pomena je bilo snemanje slovenske zborovske ustvarjalnosti v dveh monumentalnih antologijah. V zbirki Musica sacra Slovenica je na 33 ploščah zajet pregled slovenske duhovne zborovske glasbe (to zbirko je delno posnel že s Consortium musicum), v zbirki Slovenska zborovska glasba pa na 55 ploščah izbor slovenske posvetne zborovske glasbe. Dr. Cuderman je uspešno vodil tudi Slovenski oktet (2000–2008).