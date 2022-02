Superveleslalom je najmlajša disciplina v alpskem smučanju na olimpijskih igrah. Prvič so delili olimpijske kolajne leta 1988 v Calgaryju, naslova pa sta se veselila Avstrijka Sigrid Wolf in Francoz Frank Piccard. Aktualna olimpijska prvaka iz Pjongčanga sta Čehinja Ester Ledecka in Avstrijec Matthias Mayer. Slovensko alpsko smučanje je na največjem tekmovanju po zaslugi Tine Maze osvojilo srebrno kolajno. Zanimivo je, da je Črnjanka svojo prvo izmed štirih kolajn osvojila prav v superveleslalomu, ki jo je v Whistlerju nadgradila še z naslovom olimpijske podprvakinje v veleslalomu, leta 2014 pa je v Sočiju postala olimpijska prvakinja v smuku in veleslalomu.

Moški superveleslalomski olimpijski prvak bo znan jutri, na stavnicah pa je prvi favorit Aleksander Aamodt Kilde. Norvežan je v tej sezoni izjemen. Po odstopu na prvi preizkušnji sezone v Beaver Creeku je na naslednjih štirih preizkušnjah trikrat zmagal in bil enkrat drugi. Oteževalna okoliščina zanj je, da v svoji zbirki še nima olimpijske kolajne. V Pekingu sicer nastopa na svojih tretjih olimpijskih igrah. Drugi favorit jutrišnje preizkušnje bo Marco Odermatt. Švicar je v tej sezoni daleč najboljši alpski smučar, poleg superveleslaloma blesti tudi v veleslalomu in smuku in je ta čas najbolj vsestranski alpski smučar. A tudi Odermattova težava je, da olimpijske kolajne še nima. Mnogi alpski smučarski strokovnjaki sicer menijo, da bo Odermatt začel pisati uspešno olimpijsko zgodovino prav v Pekingu.

Favorit številka tri jutrišnje superveleslalomske preizkušnje bo branilec olimpijske lovorike Matthias Mayer, ki bo šel na start neobremenjen. »Ne glede na to, kako se bodo igre v Pekingu razpletle, bom lahko v življenju mirno spal. Če pa bom osvojil še kakšno kolajno, bo vse skupaj še slajše,« napoveduje Matthias Mayer, olimpijski smukaški (Soči 2014) in superveleslalomski prvak.

Ženske se bodo v superveleslalomu pomerile v petek, 11. februarja. V tej sezoni so tekmovale kar na sedmih preizkušnjah svetovnega pokala, na prvih treh mestih v skupnem seštevku pa so kar tri Italijanke. Na treh letošnjih tekmah je zmagala Federica Brignone, ki ima dobrih 100 točk prednosti pred Eleno Curtoni, tretja pa je Sofia Goggia. Visoke superveleslalomske apetite imata tudi Švicarka Lara Gut Behrami in Američanka Mikaela Shiffrin, tudi Ester Ledecka pa napoveduje, da bo odločno branila južnokorejsko lovoriko.