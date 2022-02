Na poslansko vprašanje poslanca krščanske demokratske unije CDU Christopha de Vriesa je ministrstvo za notranje zadeve odgovorilo, da so bile pri šestih od omenjenih načrtovanih terorističnih napadov informacije tujih obveščevalnih služb odločilne za to, da so jih nemške varnostne oblasti lahko preprečile. V nekaterih primerih so opozorila tujih tajnih služb sploh sprožila preiskave nemških varnostih organov, v drugih primerih so njihove informacije pomembno pripomogle k temu, da so našli storilce in jim preprečili, da bi uresničili svoje načrte.

Tako je na primer nemška policija šele po namigu ene od tajnih služb junija 2018 v Kölnu prijela zakonski par, ki je načrtoval bombni napad s smrtonosnim strupom ricin, pri katerem bi lahko zakonca ubila do 200 ljudi. Tako Tunizijec Sief Alah H. kot tudi njegova soproga Yasmin H., sicer nemška državljanka, ki je prestopila v islam in se radikalizirala, sta bila leta 2020 obsojena na večletne zaporne kazni. Mimogrede, teroristični napad z biološkim orožjem sta načrtovala tako rekoč pred nosom notranje nemške tajne službe, centrala Zveznega urada za zaščito ustavne ureditve je namreč v neposredni bližini njunega stanovanja v kölnskem okrožju Chorweiler.