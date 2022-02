Debata za zvečer

Kmalu po včerajšnji olimpijski preizkušnji v smučarskih skokih za moške, kjer je naš skakalec Peter Prevc zasedel nehvaležno četrto mesto, so se po medijih in družbenih omrežjih začela vrstiti namigovanja, da so mu bronasto odličje odvzeli sodniki, češ da so njegov nastop prenizko ocenili.