Tako kot proti Bursasporju v evropskem pokalu so bili košarkarji Cedevite Olimpije tudi pred tekmo 19. kroga lige ABA pod precejšnjim pritiskom zmage. Poraza proti Crveni zvezdi in Budućnosti sta jih namreč pahnila v neugoden položaj, ko bi jim lahko tretji zaporedni neuspeh v jadranskem tekmovanju že precej zagrenil življenje. Še posebej proti Igokei, ki jim je bila tesno za petami na lestvici. A zmaji so dokazali, da so kos izzivu, saj so brez težav odpravili nasprotnika iz Laktašev.

Da se napadalna forma Ljubljančanov dviguje, so nakazovale že tekme pred Bursasporjem med tednom. Proti turškemu moštvu so se zmaji nato »sneli z verige«, saj so tretjič v sezoni presegli 100 doseženih točk. Zanimivo, da jim je to prvič uspelo ravno proti tokratnemu nasprotniku Igokei. Košarkarji v zelenih dresih se od srede niso nič kaj ohladili, saj so nadaljevali tam, kjer so ostali. Ponovno je žoga v napadu pogostokrat lepo zaokrožila, tako da so najboljši strelci ostajali sami pri metih za tri točke, ki so jih večinoma zadevali. V prvi četrtini kar osem iz enajstih poskusov, prednost pa se je že dvignila nad 20 točk. A da je lahko tudi tako visok naskok varljiv, je v petek dokazala Krka, zato je bilo jasno, da tekma nikakor še ni odločena. Za razliko od Novomeščanov pa so Ljubljančani nadaljevali agresivno igro v obrambi in raznovrstno v napadu. Do polčasa so dosegli že kar 58 točk, Igokea le 33. Trener Jurica Golemac pa je bil lahko zadovoljen predvsem z dejstvom, da so njegovi igralci v prvih 20 minutah izgubili vsega tri žoge.

Kljub visokemu vodstvu trener gostov Dragan Bajić očitno ni obupal, saj si je ob začetku drugega polčasa snel suknjič in bil izredno aktiven ob parketu pri usmerjanju svojih igralcev. A hitro je postalo očitno, da do zmage ne morejo več. Jasno pa je bilo tudi, da bo Olimpija težko ponovila tako popoln polčas. Kapetan Jaka Blažič in soigralci so izgubili kakšno žogo več, tudi kakšen met več zgrešili, a zaloga je bila tako visoka, da uspeh v nobenem trenutku ni bil ogrožen. »Zelo sem zadovoljen z osredotočeno igro v prvih 25 minutah. Vidi se napredek. To je bila za nas izredno pomembna tekma. Igokea je prišla v goste po prepričljivi zmagi proti FMP, igra disciplinirano ter z repom in glavo. Imeli smo dovolj časa za pripravo, kar se je videlo. Moramo biti le bolj pametni v trenutkih, ko imamo visoko prednost, in ne dovoliti, da pride do padca. Nehali smo teči, ni bilo več hitrosti in pretoka žoge. A po drugi strani je to tudi razumljivo, saj je bilo jasno, da je tekma odločena,« je povedal trener Olimpije Jurica Golemac.

Liga ABA, 19. krog: Olimpija – Igokea 80:70 (34:13, 58:33, 72:48, Blažič 13, Ferrell 12, Murić 11, Ejim 10, Dragić in Pullen po 9, Auguste 8, Omić 6, Ščuka 2; Ilić 29), Partizan – Borac 75:68 (Avramović 20, Glas 5; Todorović 13), Mornar – Budućnost 62:73 (Gordić 14; Popović in Reed po 16), Zadar – FMP 83:80 (Junaković 22; Izundu 14), danes ob 15.30: Mega – Crvena zvezda, ob 18. uri: Cibona – Split, že odigrano: S. Centar – Krka 86:76.