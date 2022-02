Dolgi covid: kaj preostane prebolevniku?

Skoraj 78 odstotkov prebolevnikov ima v mesecu dni po preboleli okužbi z novim koronavirusom še vedno težave. Tako je pokazal 19. val spletne raziskave Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o vplivu pandemije na življenje, ki je zajel obdobje od 7. do 10. decembra lani. Na vprašanje, kako dolgo so takšne težave trajale, jih je kar 44 odstotkov odgovorilo, da tri mesece in več. Najpogosteje so jih pestili slabo počutje, utrujenost in pomanjkanje energije. Malo manj kot vsak tretji med njimi je navajal težave z zaznavanjem okusa in vonja. Tudi v Sloveniji že obstajajo specializirane ambulante za osebe z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami po prebolelem covidu-19, so spomnili na NIJZ, kjer opažajo, da gre pogosto za »precej kompleksno sliko, ki ji stroka še vedno posveča premalo pozornosti tako z raziskovalnega kot s kliničnega vidika«.