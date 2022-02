Če se ozremo malce dlje v preteklost, namreč ugotovimo, da so januarja 2020 pri nas prodali 6225 avtomobilov, januarja leta 2019 6592, leta 2018 6853, leta 2017 6482… Skratka, težave se še naprej močno poznajo pri dobavi vozil in se bodo še nekaj časa. Med tistimi, ki so v prvem mesecu letošnjega leta svojim strankam dobavili največ avtomobilov, pa so še naprej stari znanci, saj vrh zavzemajo Volkswagen, Renault in Škoda, izmed tistih, ki so najbolje popravili številke glede na prejšnji januar, pa velja med večjimi znamkami izpostaviti Opel, ki je prodal kar 794,7 odstotka osebnih vozil več kot januarja 2021 (170:19), Kio, (216,1 odstotka več, 275:87), Toyoto (84,5 odstotka več, 214:116) in Ford (68,2 odstotka več, 180:107).