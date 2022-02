Spremembe so vidne tako zunaj kot znotraj, še bolj pa so poudarili tudi odlične vozne lastnosti, po katerih mazda2 prekaša veliko večino tekmecev. Motorji so medtem znani že od prej, a so jih prav tako temeljito prenovili in tako dosegli 6,8-odstotno nižjo porabo in skoraj 12 odstotkov nižje izpuste ogljikovega dioksida. S tem so dobili visoke ocene tudi na testih GreenNCAP, na katerih so se bolje odrezali le električni in priključnohibridni štirikolesniki.

Najmanjši Mazdin avtomobil mazda2 je doživel prenovo tretje generacije, s katero so ga oblikovno osvežili, prav tako ima na voljo prenovljene bencinske motorje. Posebna in po svoje zelo zanimiva zgodba je tudi avtomobil mazda2 hybrid, ki s siceršnjo mazdo2 razen imena nima nič skupnega. Gre namreč za plod sodelovanja s toyoto in zatorej za nič drugega kot hibridno toyoto yaris, ki so ji nadeli Mazdine značke.

4,06 m je dolžinska mera mazde2, ki v širino meri 1,69 metra, v višino pa 1,49. Osnovna prostornina prtljažnika je 250 litrov.

1,5 l je prostornina bencinskega motorja skyactiv-G pri mazdi2, premore pa bodisi 55 kilovatov (75 konjev) bodisi 66 kW (90 KM), pri čemer je močnejši poleg s 6-stopenjskim ročnim na voljo tudi s 6- stopenjskim samodejnim menjalnikom. Blagohibridni različici premoreta 66 kW (90 KM) ali 85 kW (115 KM).

Z novimi tehnologijami je evolucija v vožnji mazde2 dosegla novo raven, prav tako daje poseben občutek prenovljena potniška kabina – želimo si, da voznik iz mazde2 stopi zadovoljen in dobre volje.

Keisuke Saito vodja programa mazde2

13.890 € je osnovna cena mazde2 z osnovnim bencinskim motorjem in 6-stopenjskim ročnim menjalnikom. Prva naročila tudi v Sloveniji že sprejemajo.

Hibrid povsem drug avtomobil

Hkrati s prenovo mazde2 je na ceste zapeljal tudi avtomobil z imenom mazda2 hybrid, ki pa bi se zlahka imenoval tudi drugače, saj z običajno mazdo2 nima nič skupnega in so na ta način le želeli nakazati, da gre za avtomobil segmenta B. Gre namreč (dobesedno) za hibridno toyoto yaris, ki so ji nadeli Mazdine značke. To kakopak pomeni, da ima mazda2 hybrid drugačne dimenzije od mazde2 (v dolžino meri 3,94 metra, prtljažnik ima prostornino 285 litrov), sistemska moč 1,5-litrskega bencinskega motorja in elektromotorja pa znaša 85 kW (116 KM). Cene zanjo bodo znane zelo kmalu, k nam pride čez nekaj mesecev.