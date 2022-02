#intervju Sašo Grajf, nekdanji biatlonec: Faka ne gre nikoli odpisati

Biatlonski del tekmovanj na olimpijskih igrah se za slovensko reprezentanco ni začel spodbudno, saj je bilo njenega nastopa v mešanih štafetah konec že na polovici tekmovanja. Jakov Fak in Miha Dovžan bosta tako prvič nastopila šele jutri, ko se jima bosta v tekmi na 20 kilometrov pridružila še Rok Tršan in Lovro Planko. O pričakovanjih je spregovoril Sašo Grajf, nekdanji biatlonec, ki je nastopil na kar petih olimpijskih igrah. Na prvih dveh še v dresu jugoslovanske reprezentance in še kot tekač na smučeh.