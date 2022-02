Reševalci v kraju Tamorot na severu Maroka, ki so se vse od torka trudili rešiti petletnega Rajana iz globin vodnjaka, so izgubili bitko s časom. Deček je bil ob njihovem prihodu namreč mrtev. Sožalja družini prihajajo z vsega sveta, saj so mnogi reševalno akcijo spremljali v živo prek spletnih kamer in molili, da bi Rajan čim prej zadihal svež zrak. Na tisoče ljudi pa se je celo utaborilo okoli prizorišča. Nekateri so ploskali, da bi spodbudili reševalce, peli sakralne pesmi ali molili.

Pet dni v vodnjaku

Rajan je v globino omahnil v torek, ko je njegov oče tam opravljal neka dela. »Padel je, ko sem za trenutek pogledal stran,« je povedal oče. Od tistega trenutka od samih skrbi ni zatisnil oči. Deček je padel v dolgo in ozko odprtino, zato je bilo za reševalce nemogoče, da bi se sami spustili vanjo. Z bagri in drugimi delovnimi stroji so previdno kopali luknjo vzporedno z vodnjakom, del niso prekinili niti ponoči. Ko so bili na ustrezni globini, so izkopali povezovalni jašek do otroka. Pri kopanju so morali biti zelo pazljivi, da ne bi sprožili plazu, ki bi petletnika zasul. V četrtek so mu dostavili hrano, vodo in kisikovo bombo, s kamero so preverili njegovo stanje. Rajan je bil še živ in pri zavesti, le na glavi je imel manjšo rano. Med reševalno akcijo so oblasti sicer opozarjale, da ne vedo, ali je še živ.

Staršem umrlega dečka je sožalje izrekel tudi maroški kralj Mohamed VI. »Družini malega Rajana in Maročanom želim povedati, da delimo vašo bolečino,« pa je na facebooku zapisal francoski predsednik Emmanuel Macron.

Zgodba spominja na tragedijo v Španiji izpred treh let, ko je v zapuščen vodnjak omahnil dveletni Julen Rosello. Do njegovega trupla na globini 110 metrov so se prebili skoraj dva tedna po padcu. tak