Dobra štiri leta in pol že traja sojenje Ljubljančanu Primožu Burgerju, ker naj bi najprej prek facebooka, potem pa še v živo zalezoval najstnico. Med hišno preiskavo spomladi 2016 so na njegovih elektronskih nosilcih našli okoli 5000 fotografij golih otrok iz nudističnih kampov v Rovinju, Poreču in na Krku. Pa še 252.000 fotografij golih otrok v seksualnih položajih oziroma žrtev spolnih zlorab, 439 videoposnetkov otrok z nudističnih plaž in slike golih otrok, posnetih med športnimi aktivnostmi. Tožilske očitke je Burger zanikal in septembra 2017 se je začelo sojenje, ki pa še zdaleč ni končano. Pravzaprav je v vseh teh letih spet na začetku. Razpravljajoča sodnica Deja Kozjek se je namreč medtem preselila na višje sodišče.

»Zadnji narok v tej zadevi je bil opravljen 13. oktobra 2020, nato je bila 18. marca 2021 dodeljena drugi sodnici. Zaradi obravnave nujnih zadev v vmesnem času ni prišla na vrsto za obravnavo. Postopek se bo začel znova pred novim senatom oziroma sodnico, ko bo zadeva prišla na vrsto. Točen datum v tem trenutku še ni določen,« je pojasnila predstavnica ljubljanskega okrožnega sodišča Mateja Jazbec.

Burger pravi, da jo je prvič opazil na neki prireditvi, ki jo je ljubiteljsko fotografiral. Na enaki prireditvi naslednje leto se je, kot se je izrazil, spet vrtela pred njegovim fotoaparatom. Sliko nje in drugih otrok je objavil na svojem facebook profilu z imenom Cerkvene novice. Potem ji je začel pošiljati sporočila, tudi s profila, ki ga je odprl na svoje ime. Sicer mu ni odgovorila, a je sklepal, da sporočila bere. Po njegovih besedah sta se večkrat naključno srečala na cesti. Enkrat je bila, kot je rekel, sprva navdušena, potem pa ga je vprašala, kaj hoče od nje. Drugič ga je gledala jezno (»verjetno, ker sem se pogovarjal tudi z drugimi dekleti«), tik pred aretacijo pa mu je rekla, da ne bi bila njegovo dekle (»čeprav tega nisem nikoli prosil in se je ne bi nikoli dotaknil«). Vedel je tudi za njen urnik, »če bi jo moral kdaj počakati po šoli«.

Če bi Burger priznal krivdo na predobravnavnem naroku, je tožilstvo predlagalo leto dni zapora zaradi zalezovanja in tri leta zaradi pornografije. V obtožnici piše, da je leta 2013 takrat 13-letni deklici po facebooku začel pošiljati kupe sporočil, v kateri ji je pošiljal poljube, pisal, da je »seksi«, »fatalčica«, »kačica«, »sladka nagica«, »predrznica«, »porednica«. Odprla jih ni vse do jeseni 2015. Sčasoma je začel hoditi okoli njene šole, jo ogovarjal, da bi jo rad fotografiral. V začetku leta 2016 ji je na polici domače hiše pustil knjigo Prava ljubezen, v sporočilih jo je naslavljal s »slastno punčko«, »hrepenečo«, »spolno prebujajočo«. Čakal jo je pred hišo in gimnazijo, kjer mu je rekla, naj jo pusti pri miru in da je njegovo vedenje nezdravo. Bila je v hudi stiski in prestrašena.

Naključno do otroške pornografije

Psihiatrični izvedenec dr. Peter Pregelj pri obtožencu ni zaznal kake osebnostne motnje ali duševne bolezni. Obstaja možnost psihične motnje pedofilije, a je ni mogoče z gotovostjo potrditi, je razložil. V času kaznivih dejanj je bil zmanjšano prišteven, a ne bistveno. Veliko dela je imel tudi strokovnjak za informacijsko varnost in računalniško forenziko Janko Šavnik. Na njegovo pisno izvedensko mnenje so čakali kar dve leti in pol. Prebiti se je moral skozi gomilo podatkov na zaseženih trdih diskih, fotoaparatu in številnih DVD-nosilcih. Ugotovil je, da so datoteke s pornografskim in drugim seksualnim gradivom nastajale od leta 2011, največ pa v letu pred aretacijo. Na dveh trdih diskih jih je našel 53.700. Večina je bila že izbrisana, glavnina v tednu pred hišno preiskavo. Zagovornik Aleš Kovač sicer že od vsega začetka trdi, da se morajo osredotočiti le na »žive« datoteke in da obtoženemu izbrisanih ne morejo očitati.

Burger se zagovarja, da so med brskanjem po spletu sporne slike »kar same padle ven«. Delal je diplomsko nalogo iz fizike (s fakultete so sporočili, da je ni nikoli priglasil) in ob zapisu izraza »CP violation« (kršitev simetrije CP) v google je dobil zadetke na temo otroške pornografije. »Da bi na tak način dobil 252.000 fotografij? Ne, to ne gre…« je tak zagovor komentiral Sandi Sotošek, ki je na policiji sestavil zapisnik o preiskavi elektronskih naprav.