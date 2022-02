Osrednje vodilo znamke Anselma, v ozadju katere je Ana Malalan Čeligoj, ostaja vse od leta 2010 isto – prijetno in lepo življenje, brez prevelikega stresa, domače delovno okolje in ukvarjanje s stvarmi, ki sogovornico zanimajo. In prav vse to lahko obiskovalec njenega prostora začuti tisti hip, ko vstopi skozi stara lesena vrata sprva v majhno vežo in nato v trgovino z delavnico. Ime znamke Anselma je zloženka iz starovisokonemških besed ans (ase) v pomenu »bog« in helm »čelada, zaščita«. Drugi možni izvor imena Selma je pogosto muslimansko ime Selma. To ime pa, kot razloži wikipedija, prihaja iz turškega imena Selma. Ta iz arabskega Sälmā izhaja iz korena »slm« v pomenu »biti zdrav, cel; biti varen; rešiti se«. Kot pravi Ana Malalan Čeligoj, Anselma nosi predvsem filozofijo njene dejavnosti, je pa tudi ime njene none. »Za mene je bila vedno 'frajerka'. Ko sem iskala ime za svojo dejavnost, se je vse sestavilo,« je razložila sogovornica in priznala, da veščin krojenja in šivanja ni dobila od nje. »Vse je prišlo od mene. Že v sedmem razredu sem začela šivati, svoje izdelke sem tudi nosila. Vpisala sem se na oblikovno šolo, smer moda, kasneje še na arhitekturo. Širine pri delu mi tako ne zmanjka.«

Sicer pa se je Anselma zgodila po naključju, iz prijateljičine želje po znanju šivanja. »Prek tega sem spoznala svojo ljubezen do učenja in začela prirejati tečaje šivanja. Tečajnice so izpostavljale, da doma nimajo stroja ali prostora za šivanje, in tako se mi je porodila ideja za šiviljski fitnes – šfitness,« je povedala o začetkih svoje dejavnosti in razložila, da je prostor, ki ga je na začetku najemala na Židovski, razmeroma malo uporabljala, zato se ji je zdelo škoda, da ta ne bi bil uporaben tudi za druge stvari. Tako lahko pride k njej tudi na Kolodvorsko, kjer domuje vse od leta 2015, vsak in za simbolično »vstopnino« uporabi njeno delavnico, kjer ima na voljo šivalni stroj, delovni pult, tudi škarje in bucike. »Trenutno je zanimanje veliko večje kot koriščenje, pridejo pa tako moški kot tudi ženske,« je povedala in poudarila, da so skupnostni prostori vir in zbirališče znanj, informacij, materialov, kontaktov, orodij, ljudi, pomoči in nasvetov.

Tečaj krojenja in šivanja za začetnike

Vodi tudi šiviljske tečaje. Prvi letos se bo zgodil že ta ponedeljek ob 18.30. Tečaja se na podlagi predhodne prijave (možno tudi še danes) lahko udeleži vsak. Ne potrebujete ničesar, saj boste v Anselmi dobili vse. »Gre za tako imenovani supertečaj, na katerem se tečajniki naučijo krojaških veščin, sledi šiviljski del in izdelava končnega izdelka,« pove tudi avtorica leta 2011 izdane knjige Superkrojenje. V njej z jasnimi navodili in razumljivimi slikovnimi prikazi vodi skozi osnove krojenja, pravilno meritev telesa, izris krojev, modeliranje in prenos na blago. S prikazanimi matricami lahko oblikujemo vsa osnovna oblačila in jih spreminjamo po svojih željah. Za boljše razumevanje pa poskrbi slovarček šiviljskih pojmov. Priročniku, ki je namenjen tako navdušenim šiviljam in krojačem kot tudi tistim, ki bodo to šele postali, bo kmalu sledil nov, tokrat s poudarkom na šivanju.

Tudi trgovina in znamka Made in Anselma sta se zgodili iz radovednosti mimoidočih, ki so v delavnico vstopali in spraševali, ali se da kaj kupiti. Ana Malalan Čeligoj jo ustvarja skupaj Tanjo Pađan, ki ustvarja pod svojo znamko Kiss the future. »Tako smo začeli šivati vse več izdelkov iz starega blaga,« pove in razloži, da ne predelujejo oblačil, ampak delajo izključno iz stare in neuporabne metraže. »Marsikdo nam je podaril blago, češ da bo primerno za učenje šivanja. Tega se je nabralo kar nekaj. Ko smo hoteli kaj sešiti, je bilo pri roki – in smo ga uporabili,« je povedala in poudarila, da blago prinesejo ljudje, ki so pospravljali omare starih staršev, mam. Ali pa tisti, ki so opustili šiviljsko dejavnost, kar nekaj materiala je prišlo iz propadlih manufaktur. »To blago je vrhunske kakovosti. Takega blaga enostavno ni, se ga ne da kupiti.«