Številni reki, pregovori in misli so lahko v originalnem jeziku slišati smiselno, ko jih prevedemo, pa se nekatere stvari s prevodom enostavno izgubijo. Še zlasti kadar želimo določene reči prevesti dobesedno. Ravno zaradi tega je marsikaj treba prevajati z veliko mero občutka, tu in tam pa česa včasih sploh ni treba. In pač sprejeti oznako, ki jo uporablja cel svet, saj lahko prevod naredi več škode kot koristi in predvsem izpade smešno. Spomnimo se le besed, kot so zgoščenka, čivk, všeček, ključnik in podobnih. Kar nekaj pa bi jih lahko poiskali tudi v avtomobilskem svetu.

V tem skorajda vsaka znamka za številna področja svojega delovanja uporablja različna poimenovanja, od tistih za izdelke same pa do menjalnikov, motorjev, načina oziroma smeri oblikovanja ter celo oziroma še posebej barv, pri katerih osnovnim dodajajo različne in vedno nove prispodobe. Jasno, gre za marketinške trike, a nič zato. Ne nazadnje si tudi na tak način zapomnimo različne znamke, kot smo si denimo Mazdo v zadnjih letih po tako imenovanem oblikovalskih potezah »kodo« (ta opisuje oblikovanje brez kompleksnih potez oziroma uporabo ene same tekoče linije, ki izriše dinamičen videz avtomobila), motorjih tehnologije »skyactiv« ali besedni zvezi »jinba ittai«, ki opisuje občutek med vožnjo, pomeni pa enotnost konja in jahača lokostrelca, s čimer se pri avtomobilih pač skuša poudariti, da se voznik z avtom počuti kot eno. Da, razlaga je že dobrodošla, a kot vidimo, dobeseden enostaven prevod v teh primerih, kot še v kakšnem, sploh ni mogoč.

Kakor koli, tako oblikovanje »kodo« kot tehnologijo »skyactiv« je Mazda prvič predstavila pri takrat povsem novem športnem terencu CX-5 leta 2012, medtem ko je druga generacija leta 2017 že prej uporabljeno »jinba ittai« dvignila na novo raven. Zdaj pa je napočil čas za temeljito prenovo tega avtomobila, ki je v vmesnem času postal tudi najbolje prodajana Mazda na svetu, na evropskem trgu pa predstavlja slabo petino vseh prodanih avtomobilov te japonske znamke.

Jasno, ker gre za prenovo in ne povsem nov model, je oblikovno to še vedno nezgrešljivo CX-5 druge generacije, so pa z nekaterimi prijemi zagotovili, da bi bil ta avto videti sodobno in atraktivno tudi v primeru, če bi ga predstavili kot povsem novega – za kar so, to je treba poudariti, imeli tudi dobro osnovo. Največ sprememb je pri prednji maski, sprednjih in zadnjih žarometih ter pri nekaterih bočnih linijah, vse skupaj pa avtomobilu vdihne bolj eleganten, a vseeno nezgrešljivo športnoterenski videz. V notranjosti medtem kraljujejo kakovostni in mehki materiali, zdaj je na voljo tudi podlaga za brezžično polnjenje telefona, kombinacija vrtljivega gumba in nekaterih drugih gumbov ter stikal pa še vedno prekaša večino drugih načinov upravljanja z nastavitvami, še zlasti ko govorimo o varnosti in priročnosti med vožnjo. In ko smo že omenili poimenovanja za različne stvari – pri Mazdi so nova nadeli tudi različnim oblikovnim paketom pri prenovljenem CX-5. Tako imenovani »newground« denimo poleg marsičesa drugega prinaša črne okvirje vzvratnih ogledal in nekatere dodatke, kot na primer obrobe prezračevalnikov in šive, v barvi limete. »Homura« ima med drugim prednjo masko v svetleči črni barvi, metalno črna so tudi platišča, v notranjosti pa prevladujejo rdeči šivi na črni podlagi. »High +« pa ne vsebuje dodatkov v različnih barvah, ima srebrna platišča in v notranjosti lesene okrasne elemente.

Dolžinska mera mazde CX-5 je še naprej 4,55 metra, prtljažnik ima prostornino 522 litrov, oddaljenost od tal znaša 20 centimetrov, prenovljeni pogonski sklopi pa zagotavljajo manjše izpuste, medtem ko intenzivnejše elektrifikacije (še) ne. Tako bosta na voljo bencinska motorja skyactiv-G (2-litrski s 121 kilovati oziroma 165 konji moči in 2,5-litrski s 143 kW/194 KM) ter dizelska skyactiv-D (oba 2,2-litrska s 110 kW/150 KM ali 135 kW/184 KM), pri čemer je močnejši bencinar na voljo le s 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom, vsi drugi bodisi z njim bodisi s 6-stopenjskim ročnim, prav tako pa je za vse motorne različice na voljo tako dvokolesni kot štirikolesni pogon. Se pa med vožnjo vse motorje sliši precej manj, saj so poskrbeli za močno izboljšano zvočno izolacijo potniške kabine.

Mazda CX-5 je ob tem dobila tudi kar nekaj dodatnih varnostnih in udobnostnih pripomočkov, kot so denimo uporaben pomočnik pri vožnji v zastojih, možnost izbire načina vožnje, udobnejši sedeži… Tudi pri nas prva naročila že sprejemajo, cene pa se začnejo pri 27.590 evrih.