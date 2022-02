Absurdistan

V prostoru, ki se vsak dan vse bolj prazni, je novica o prihodu in odhodu neke skupnosti zanimivost dneva. Tokrat je v medijih zahodnega Balkana (ali se vam zdi, da je ta izraz svojevrsten oksimoron, nekaj takega kot Srednji vzhod?) odmevala novica, da je v vzhodnem Sarajevu (glejte, še en) oziroma v naselju Kula začasen dom našla judovska sekta Lev Tahor. Ime v hebrejščini pomeni »čisto srce«, gre pa za skupino, ki prakticira skrajno obliko sledenja judovskim verskim zapovedim: molitve trajajo dvakrat dlje kot pri najbolj pravovernih sledilcih tradicije. Popularno jim pravijo judovski talibani, njihova zgodovina je res kratka, zato pa toliko burnejša: sekto so uradno ustanovili v Izraelu leta 1988 in od takrat njeni pripadniki blodijo po svetu. Izrael je njihovemu ustanovitelju Šlomu Helbransu zaradi eksplicitnih protisionističnih stališč odrekel gostoljubje, tako da se je skupina odselila v ZDA. Tam so jih dosegle hude obtožbe, da grdo ravnajo z otroki, se drogirajo, perejo možgane in sklepajo zakone med najstniki. Za krajši čas so se vrnili v Izrael, potem več desetletij živeli v Kanadi, kjer so oblasti sprejele ukrep, da otrok, ki jih nočejo vpisati v lokalne šole, ne smejo odpeljati s seboj. Tokrat v Gvatemalo, v pravljični zaliv San Juan La Laguna, od koder so se jih oblasti odkrižale s pojasnilom, da je treba zaščititi lokalno kulturo: »To počnemo v samoobrambi in ob spoštovanju pravic avtohtone skupnosti.«