Izvirni pisni izraz omenjene igre je curling. Najdemo ga tudi v nekaterih slovenskih besedilih. Ker bi zelo verjetno težko našli ustrezen domač izraz za izvirno škotsko moštveno igro (dozdajšnji poskusi so namreč bili neuspešni), nam ne preostane drugega, kot da tuj izraz sprejmemo kot prevzeto besedo ali sposojenko, treba je le upoštevati pravopisna pravila, ki veljajo za podomačevanje tujih izrazov. Konkretno: v skladu s pravopisom je treba podomačiti tuj izraz curling. Pri tem nam je lahko v pomoč angleški izgovor zapisane tuje besede.

V angleški izgovorjavi črka 'c' postane 'k', črko 'u' pa izgovarjajo kot naš polglasnik (ә). Angleški izgovor zapisane besede curling je torej kәrling. Domala vsi slovenski govorci tuj izraz tako tudi izgovarjajo. Ker polglasnik ә v pisani besedi največkrat opuščamo, se postavlja vprašanje, kako izraz kәrling zapisati v športni besednjak in navsezadnje tudi v SSKJ. V strokovnem in poljudnem tisku se pojavljata dve različici: kerling in krling. Nekateri pisci polglasnik ә zamenjajo s samoglasnikom e (kerling), drugi polglasnik preprosto izpustijo in uporabljajo izraz krling. Zdi se, da je izraz krling ustrezen. Najbrž nam to pritrjuje tudi zgled surf – sәrf – srf oziroma surfing/surfanje – sәrfing/sәrfanje – srfing/srfanje. Tudi Slovar novejšega besedja slovenskega jezika (2012) sprejema izraz srfanje, kar zagotovo govori v prid krlingu (brez e in brez polglasnika). Primera sta si namreč zelo podobna. Za srfanje smo pozneje našli domač izraz (deskanje na vodi), mogoče jo bomo nekoč tudi za krling. Do takrat pa naj le ostane krling. Dvobesedni šaljivi žargonski izraz »pometanje ledu« je res neprimeren…

Silvo Kristan, Podkoren