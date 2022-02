Vsi so enotni pri tem, da si vojne ne želi nihče, Ukrajina seveda najmanj, in naj se rešitev krize poišče za pogajalsko mizo. Jim gre verjeti? Načeloma da, vsaj dokler treznost vpletenih umov ne podleže egoizmom, ki jih je v tej zgodbi že več kot preveč. In teh se je bati!

Kaj si o vsem tem mislijo prebivalci Ukrajine, Ukrajinci, Rusi in drugi? Ni si težko predstavljati, da jim ni lahko, da so v stiski in strahu, da živijo hude dneve, da ne vedo, kaj bo kdo storil in kaj jih lahko doleti.

Po italijanskih pacifistih sem prejel izjavo ukrajinskih kolegov in jo skrbno prebral. Tu podajam dobesedni prevod:

»Ukrajina in ves svet smo pred jedrskim spopadom med civilizacijami vzhoda in zahoda. Ustaviti moramo kopičenje vojska, orožja in vojaške opreme v Ukrajini in okoli nje ter blazno trošenje denarja davkoplačevalcev v vojne mašinerije, namesto da bi z njim reševali vse hujše družbenoekonomske ter okoljske probleme. Nehajmo streči krutim kapricam vojaških poveljnikov in oligarhov, ki od prelivanja krvi vsakič kujejo dobiček. Ukrajinsko mirovno gibanje obsoja priprave Ukrajine in držav članic Nata na vojno z Rusijo. Zahtevamo globalno razorožitev, razpustitev vojaških zavezništev, ukinitev vojska in meja, ki ločijo ljudi. Zahtevamo takojšnjo mirno rešitev oboroženega konflikta v vzhodni Ukrajini, okoli Donecka in Luganska na podlagi a) strogega spoštovanja prekinitve ognja med proukrajinskimi in proruskimi bojevniki ter tesne zavezanosti k paketu ukrepov za udejanjanje dogovorov iz Minska, sprejetih z resolucijo 2202 (leta 2015) varnostnega sveta OZN; b) preklica vseh vojska, prekinitve vseh dobav orožja in vojaške opreme ter ustavitve mobilizacije prebivalstva k vojni ter vsakršnega spodbujanja k le-tej in k sovraštvu med civilizacijami po medijih in socialnih omrežjih; c) vodenja odprtih, inkluzivnih in globalnih pogajanj o miru in razoroževanju v obliki javnega dialoga med vsemi vpletenimi stranmi v konfliktu, s sodelovanjem deležnikov civilne družbe, predanih miru; d) razglasitve nevtralnosti naše države z dopolnitvijo ustave; e) zagotavljanjem človekove pravice do ugovora vesti pri služenju vojaščine (vključno z odklonom vojaškega urjenja), tako kot to določajo 18. člen mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah ter paragrafa 2 in 11 generalnega komentarja št. 22 odbora Združenih narodov za človekove pravice. Vojna je zločin proti človeštvu. Zato smo odločeni pri tem, da ne podpiramo nobene vrste vojne in da se bojujemo za odstranitev vseh razlogov, ki vodijo k njim!«

Tako mirovništvo v Ukrajini. A kot povsod drugje, oblastniki teh glasov neradi slišijo in jih najpogosteje preslišijo. Bo tudi tokrat?

Aurelio Juri, Koper