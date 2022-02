Tudi če si hiter, nekdo vozi hitreje

Vožnja brez hitrostne omejitve je mogoča na večini nemških avtocest in na britanskem otoku Man. Nemške avtoceste so varne tudi zavoljo prisotnosti avtocestne policije. Tudi v Nevadi in Montani v 50. letih hitrostnih omejitev niso poznali, je pa danes prehitra vožnja onkraj luže strogo kaznovana.