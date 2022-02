Originalni rokopis Malega princa prvič na ogled v Evropi

Mali princ, ki ga je leta 1942 napisal francoski pisatelj in pilot Antoine de Saint-Exupery (1900-1944), je ena od najbolje prodajanih knjig na svetu. Zdaj bo originalni rokopis knjige, ki je shranjen v New Yorku, prvič na ogled tudi v Evropi, in sicer v Muzeju dekorativne umetnosti v Parizu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.