»Poštena ocena razmer kaže, da je možnost iskanja diplomatske rešitve za deeskalacijo še vedno bistveno večja od grožnje nadaljnje eskalacije,« je besede svetovalca ukrajinskega predsedstva Mihaila Podoljaka povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Podoljak je še dodal, da ima le Kremelj odgovore na to, kako dolgo bo trajala takšna ruska aktivnost in s kakšnim namenom se vzdržuje.

»Za našo obveščevalno službo in naše oborožene sile ta ruska dejavnost ni popolno presenečenje,« je dejal Podoljak. Poudaril je, da so zahodni podporniki Ukrajine prejeli »znatno količino« svojih obveščevalnih podatkov o ruskih dejavnostih ravno iz Kijeva.

Na mejo več kot sto tisoč vojakov?

Ukrajinsko predsedstvo se je s temi izjavami odzvalo na današnje opozorilo Washingtona, da po ocenah ameriških obveščevalnih služb Moskva pospešuje korake v potencialno obsežno invazijo. Rusija naj bi ob ukrajinski meji zbrala že okoli 110.000 vojakov oziroma 70 odstotkov sil, ki bi jih potrebovala za tovrsten napad.

Ameriški uradniki so še opozorili, da bi Putin že do sredine februarja lahko zagotovil približno 150.000 vojakov, kolikor jih potrebuje za invazijo.

ZDA sicer niso prepričane o tem, ali se je ruski predsednik Vladimir Putin dejansko odločil za napad. Ta bi bil sicer lahko omejen le na prorusko regijo Donbas, lahko pa bi šlo tudi za invazijo na celotnem ozemlju, so dodali uradniki.

Ocenili so še, da bi v obsežnem napadu umrlo od 25.000 do 50.000 civilistov, od 5000 do 25.000 ukrajinskih vojakov in od 3000 do 10.000 ruskih vojakov.

Rusija sicer ves čas zanika, da načrtuje kakršno koli invazijo na Ukrajino.