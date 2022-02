Umrla je legendarna »indijska slavčica« Lata Mangeshkar

V starosti 92 let je danes umrla indijska superzvezdnica Lata Mangeshkar, ki so jo milijoni klicali indijski slavček in je desetletja prevladovala v bollywoodski glasbi. Njen glas in melodije so prepoznavna značilnost indijske kinematografije, saj so se pojavile v več kot 1000 filmih.