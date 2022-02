Hrvaški umetnik in oblikovalec Stjepan Pranjković je nedolgo tega zmagal na natečaju s podobo kune, ki bo krasila hrvaški evrski kovanec. Za motiv je od hrvaške vlade prejel 70 tisoč kun nagrade (okoli 9300 evrov). Zgodba pa se je zadnje dni malce zapletla. Na družbenih omrežjih se je razširila primerjava »njegove« kune s kovanca ter fotografije živali, ki jo je posnel priznani škotski fotograf Iain H. Leach, specialist za fotografije živali, ki sodeluje tudi z National Geographic. »Upamo, da so oblikovalci stopili v stik z vami in vam plačali za avtorske pravice,« je na twitterju fotografu napisala ena od uporabnic.

It is the same. Hope you got credit or gave a licence. pic.twitter.com/2VVx9jVChO — Marko (@mlinka) February 4, 2022

Fotograf: denarno nagrado naj mu vzamejo »Hvala za sporočilo. Ne vem točno, kaj naj bi sedaj storil. Morda mi bodo poslali vsaj en brezplačen kovanec,« se je odzval škotski fotograf Leach. Dodal je še, da sedaj prvič sliši za to zgodbo. Kasneje je za portal 24sata potrdil, da je fotografija res videti njegova. »Zgleda, kot da jo je nekdo vzel brez mojega dovoljenja in jo uporabil za oblikovanje kovanca. Slišal sem, da je z njim zmagal na natečaju in da je dobil denarno nagrado. Jaz nisem dobil ničesar,« se je razgovoril. »On je lopov. Vzel je mojo fotografijo in pobral nagrado. Mislim, da bi mu morali denar vzeti in navesti pravega avtorja fotografije,« je bil jasen. Poudaril je še, da primera sicer ni še povsem natančno preučil.

Po nasvet na facebook Magister uporabne umetnosti Pranjković se zaenkrat še ni odzval na vprašanja a morebitnem plagiatu, je pa ob zmagi na natečaju za Jutarnji list dejal, da kune najverjetneje sploh nikoli ni videl v živo. »Morebiti v živalskem vrtu,« je zaupal novinarju. »Zaključil sem srednjo šolo za grafično oblikovanje, zato mi tehnični del postopka ni povzročal preglavic. Kakšen je bil postopek? Okoli dva tedna sem razmišljal o morebitnih rešitvah, ničesar nisem skiciral, ampak sem takoj oblikoval motiv, s katerim sem se prijavil. Samo oblikovanje mi je vzelo manj kot en dan časa,« je opisal proces nastajanja motiva. Zanimivo je še, kako je umetnik nasvete za oblikovanje in uporabo programa Photoshop, ki se uporablja za obdelavo fotografij, lani iskal kar na družbenih omrežjih in sicer v skupini »Bring your own laptop online«. »Pomoč, prosim. Mi lahko kdo pove, ali je fotografijo mogoče izrezati v Photoshopu in jo odpreti v Illustratorju ali morda katerem drugem programu, da bi lahko dodal nekaj učinkov?« ga je zanimalo v zapisu na facebooku. Zapisal je še, da oblikuje nekaj kovancev, na fotografiji pa mora uporabiti svetlobne učinke, da bi tako ustvaril kovinski videz. Hrvat je poleg 70.000 kun (9323 evrov) za zmagovalni motiv prejel še po 35.000 kun (4661 evrov) za druga dva motiva, ki sta osvojila drugo mesto. Skupaj je torej od hrvaške vlade prejel 140.000 kun (18.647 evrov).