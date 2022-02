Nekaj čez deveto uro v petek zjutraj je 85-letni moški v naselju Zbure v Šmarjeških Toplicah grozil in streljal proti ljudem. V hiši, v kateri tudi stanuje, je zagrozil policistom in jim tako preprečil izvedbo uradne naloge. Ker naj bi bil oborožen in nevaren, je policija zavarovala širše območje okoli hiše. Poleg novomeških policistov in kriminalistov so v akciji sodelovali še policisti z dronom, ki so na tak način spremljali dogajanje okoli hiše.

Pripadniki specialne enote policije so okoli ene ure popoldan vstopili v hišo, kjer so moškega, s katerim so bili prej v stiku pogajalci, tudi prijeli. »Pred tem je iz hiše odvrgel pištolo in se mirno predal. Kasneje so ugotovili, da naj bi šlo za plašilno pištolo v imitaciji prave,« so zapisali v PU Novo mesto.

Komisija sektorja kriminalistične policije opravlja ogled kraja, o dogodku sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec.